Biogen: accord pour l'acquisition de HI-Bio

(CercleFinance.com) - Biogen annonce un accord pour l'acquisition de Human Immunology Biosciences (HI-Bio), une société non cotée de biotechnologie au stade clinique axée sur les thérapies ciblées pour les patients atteints de maladies à médiation immunitaire (MIM) graves.



La transaction inclura le felzartamab, un candidat thérapeutique potentiel prometteur dans une gamme de MIM, qui a démontré la preuve de concept clinique dans des indications rares et doit passer en phase III de développement.



Biogen effectuera un paiement initial de 1,15 milliard de dollars auquel pourraient s'ajouter des paiements d'étapes allant jusqu'à 650 millions. Soumise aux conditions et approbations habituelles, la transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2024.





