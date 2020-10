Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen : abaissement des objectifs pour 2020 Cercle Finance • 21/10/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - Biogen abaisse ses objectifs annuels 2020, n'attendant plus qu'un BPA ajusté entre 32,50 et 33,50 dollars et un chiffre d'affaires entre environ 13,2 et 13,4 milliards, contre des fourchettes cibles précédentes de 34-36 dollars et 13,8-14,2 milliards. Le laboratoire pharmaceutique explique que ces nouvelles prévisions tiennent compte d'une érosion significative attendue des ventes de Tecfidera au dernier trimestre 2020, en raison de l'entrée sur le marché américain de versions génériques de ce produit. Au titre de son troisième trimestre 2020, Biogen dévoile un bénéfice net ajusté en repli de 18% à 1,39 milliard de dollars, soit 8,84 dollars par action, BPA battant de plus de 70 cents le consensus, pour des revenus en baisse de 6% à moins de 3,38 milliards de dollars.

Valeurs associées BIOGEN NASDAQ -0.61%