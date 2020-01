Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biocorp : signe un nouveau contrat avec Sanofi Cercle Finance • 14/01/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Sanofi et Biocorp annoncent la signature d'un nouveau contrat concernant Mallya. Un nouveau projet vise a? associer e?troitement Mallya aux stylos a? insuline SoloStar. Biocorp rec?oit ce jour un nouvel upfront de 1 ME assorti de 12 ME supple?mentaires e?chelonne?s sur la pe?riode de collaboration. Des revenus comple?mentaires seront ge?ne?re?s par la production des dispositifs Mallya par Biocorp pour le compte de Sanofi. E?ric Dessertenne, Directeur Ge?ne?ral de Biocorp, a déclaré : 'Notre technologie, allie?e a? la force commerciale de Sanofi, permettra d'offrir a? un tre?s grand nombre de personnes diabe?tiques la solution de monitoring et de suivi de leur pathologie la plus performante et pre?cise du marche?'. ' Ce partenariat permettra d'apporter des changements significatifs en offrant une expe?rience de connexion a? des millions de personnes diabe?tiques qui utilisent l'insuline ', a de?clare? Chris Boulton, Directeur des Soins Inte?gre?s - Soins Primaires, Sanofi.

Valeurs associées BIOCORP PROD. Euronext Paris +0.82%