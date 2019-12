BIOCORP : SANOFI a signé le contrat de partenariat

(AOF) - Biocorp a signé un contrat de partenariat avec Sanofi portant sur la technologie Mallya, dispositif connecté pour stylos injecteurs d'insuline. Cet accord de long terme fait suite aux négociations exclusive engagées entre les deux parties en juillet dernier. Selon les termes de l'accord, la multinationale française s'engage à développer une version spécifique et exclusive de Mallya pour SoloStar, son stylo à insuline. Dans ce cadre, Sanofi s'engage à verser à la medtech un nouveau paiement de deux millions d'euros à la signature du contrat.

