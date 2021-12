Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biocorp: salué pour un partenariat avec H&T Presspart information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Biocorp bondit de 6% après l'annonce de la signature d'un nouvel accord avec H&T Presspart, une division du groupe allemand Heitkamp & Thumann KG, pour la vente et la promotion de son dispositif connecté Inspair.



Ce capteur intelligent transforme les inhalateurs en dispositifs connectés pour aider les patients souffrant d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans l'administration quotidienne de leur traitement.



H&T Presspart -leader du marché des dispositifs d'administration de médicaments respiratoires avec 1,2 milliard d'appareils produits chaque année et 85% de part de marché au niveau mondial- pourra ainsi étendre son portefeuille de produits.





Valeurs associées BIOCORP Euronext Paris +4.98%