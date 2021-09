Biocorp : partenariat avec Merck

(AOF) - Biocorp a signé un accord avec l'allemand Merck portant sur le développement d'une version spécifique de Mallya afin de surveiller l'observance dans le domaine de l'hormone de croissance humaine (HCH). Le dispositif Mallya pour stylos injecteurs recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère ces informations en temps réel sur une application.

Le dispositif est marqué CE et des versions pour les stylos injecteurs à insuline sont déjà commercialisés. En termes financiers, le franchissement de différentes étapes de développement conduira au versement de trois millions d'euros et une fois le développement achevé, Biocorp fabriquera le dispositif pour Merck.

"Nous sommes très heureux de ce nouvel accord concernant Mallya. Non seulement nous collaborons avec un nouvel acteur majeur de l'industrie pharmaceutique, mais nous élargissons également la portée de Mallya. Après le suivi des patients atteints de diabète, notre dispositif médical prouve son utilité et sa sécurité pour les enfants et les adolescents qui subissent une injection d'hormone de croissance", a déclaré Éric Dessertenne, DG de Biocorp