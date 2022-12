Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biocorp: obtention du certificat UE d'assurance qualité information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 11:56









(CercleFinance.com) - Biocorp annonce avoir reçu le certificat UE d'assurance qualité de la production suivant le nouveau règlement pour les dispositifs médicaux avec fonction de mesurage, non stériles, pour l'administration de médicaments.



'Cela garantit à nos clients pharmaceutiques la fourniture à long terme de notre production et sécurise toute rupture d'approvisionnement', note le DG Eric Dessertenne, ajoutant que ceci sécurise dans une large mesure les emplois en production sur son site d'Issoire.



La société de dispositifs médicaux explique que ce nouveau règlement européen 2017/745, entré en application le 26 mai 2021, 'présente une évolution importante pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux dans l'intérêt des patients'.





Valeurs associées BIOCORP Euronext Paris -2.97%