Biocorp : nomination d'un nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - Biocorp annonce la décision de Jacques Gardette de démissionner de son mandat de directeur général et la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration, que Jacques Gardette conserve, et de celles de directeur général. En conséquence, Éric Dessertenne, directeur général délégué depuis décembre 2016, est nommé directeur général de la société clermontoise de dispositifs médicaux. Il avait rejoint Biocorp en 2014 comme directeur des opérations commerciales et du business development.

