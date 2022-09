Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Biocorp: marquage CE pour le système SoloSmart information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 12:33

(CercleFinance.com) - Biocorp a annoncé lundi avoir obtenu le marquage CE pour son dispositif médical destiné aux stylos à insuline de Sanofi, lui ouvrant ainsi la voie à une mise sur le marché dans l'Union européenne.



L'obtention de cette certification européenne va permettre au spécialiste des technologies d'administration de médicaments injectables de commercialiser ce système, baptisée 'SoloSmart', dans tous les pays qui reconnaissent.



Ce dispositif, issu de la collaboration initiée en 2019 avec Sanofi, permet d'enregistrer les informations relatives à la dose d'insuline, l'heure et la date de chaque injection en les transmettant via la technologie bluetooth à une application mobile compatible.



SoloSmart enregistre automatiquement et avec précision les doses injectées, ce qui évite au patient de tenir un journal manuel, explique Biocorp.



Développé en interne par son département R&D, SoloSmart répond aux dernières exigences de la nouvelle réglementation européenne sur les dispositifs médicaux.



Son lancement commercial doit débuter début 2023 via les réseaux de distribution agréés par Sanofi et ses partenaires.



Malgré cette annonce, le titre Biocorp perdait 2,8% lundi à la Bourse de Paris vers l'heure du déjeuner. Son repli depuis le début de l'année atteint plus de 41%.