Biocorp : lancement commercial de Mallya

(CercleFinance.com) - Biocorp gagne 2% avec l'annonce ce jour du lancement commercial de Mallya, premier capteur digital pour les stylos d'injection d'insuline, fruit du partenariat de distribution conclu avec cgmDiabet, leader de la distribution de technologies médicales en Roumanie. 'Ce premier lancement intervient alors que nos lignes de production tournent a? plein régime pour préparer la commercialisation de Mallya a? grande échelle début 2021, notamment en France avec notre partenaire Roche Diabetes Care', commente son directeur général. 'Nous sommes pleinement mobilisés pour concrétiser a? très court terme d'autres lancements géographiques. Nous envisageons d'équiper plusieurs dizaines de milliers de patients dès l'année prochaine', poursuit-il.

Valeurs associées BIOCORP Euronext Paris +1.39%