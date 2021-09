Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biocorp : l'accord avec Novo Nordisk éclipse les résultats information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 10:26









(CercleFinance.com) - L'action Biocorp surperforme le marché lundi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des systèmes d'administration de médicaments injectables signe l'une des plus fortes progressions de la place, dans des volumes particulièrement nourris, après avoir annoncé un accord avec le numéro un mondial du traitement du diabète, le danois Novo Nordisk. A 10h15, le titre gagne plus de 4% dans des volumes représentant déjà six fois leur moyenne quotidienne des dernières séances. Biocorp accuse encore, malgré tout, un repli de 11% depuis le début de l'année. Le partenariat mondial conclu avec Novo dans le domaine des stylos intelligents éclipse des résultats semestriels toujours marqués par le contexte du Covid et l'absence de comptabilisation des premières ventes du dispositif Mallya. Son chiffre d'affaires du premier semestre ressort ainsi à 3,6 millions d'euros contre 3,8 millions d'euros un an auparavant, tandis que la perte nette s'est accrue à -1,2 millions d'euros contre -778.000 euros au premier semestre 2020. Mais les annonces faites depuis la rentrée préfigurent, selon Biocorp, une accélération des activités tant sur le plan de la recherche que de l'élargissement de sa gamme de produits. L'impact favorable des ventes de Mallya sur le chiffre d'affaires de la société devrait prendre pleinement effet en 2022, prévient-elle dans un communiqué. Pour mémoire, Biocorp a également scellé un accord de partenariat avec Merck pour le développement d'une version spécifique du dispositif Mallya dédiée à l'injection d'hormones de croissance.

Valeurs associées BIOCORP Euronext Paris +3.66%