Biocorp: en forte hausse sur une autorisation de la FDA information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 11:29

(CercleFinance.com) - L'action Biocorp s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à l'autorisation par la FDA américaine de la commercialisation aux Etats-Unis de son dispositif médical intelligent rendant les stylos à insuline connectés.



La société française, qui salue un 'accomplissement majeur', indique que ce franchissement de jalon réglementaire va avoir un impact positif sur ses perspectives de ventes pour 2023, sans en préciser l'effet.



Son dispositif, dénommé 'Mallya', offre la possibilité de se connecter à différents types de stylos injecteurs et de suivre un patient dans le cadre d'une multi-thérapie, notamment avec un usage d'insuline basale et rapide.



Cette solution collecte et enregistre les informations de traitement clés (unités d'insuline sélectionnées, date et heure de l'injection), puis les transmet à une application digitale dédiée.



Biocorp - qui a d'ores et déjà signé des partenariats stratégiques avec des leaders du secteurs tels que le danois Novo Nordisk, le français Sanofi ou le suisse Roche - souligne que le feu vert de la FDA va lui permettre d'accélérer la soumission d'autres dossiers dans le diabète et d'autres aires thérapeutiques.



L'action bondissait de plus de 23% en fin de matinée, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien. Le titre du laboratoire accuse encore un repli de 33% depuis le début de l'année.