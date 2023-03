Biocorp dans le rouge en 2022 à cause des charges d'exploitation

(AOF) - Biocorp annonce une perte nette de 651 200 euros en 2022 contre un bénéfice de 294 200 euros en 2021. La société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables invoque « une forte augmentation des dépenses » qui propulse les charges d’exploitation à 12, 5 millions d’euros, « en hausse de plus de 21% par rapport à 2021 ». Biocorp pointe notamment les charges liées aux autorisations réglementaires (enregistrement FDA), aux honoraires ainsi qu'aux charges de propriété Intellectuelle.

Biocorp invoque également les charges liées à l'internationalisation des ventes de dispositifs (tests experts et de compatibilité) et l'augmentation des salaires et charges " liés au renforcement de fonctions stratégiques pour assurer la croissance attendue des années à venir ".

Le chiffre d'affaires annuel atteint 11,67 millions d'euros en 2022, en progression de 14% par rapport à celui de 2021 (10, 22 millions d'euros).

Biocorp évoque des perspectives 2023 " extrêmement favorables avec la montée en puissance des revenus provenant des ventes des produits connectés "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.