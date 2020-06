Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biocorp : contrat de distribution avec Roche Diabetes Care Cercle Finance • 30/06/2020 à 08:04









(CercleFinance.com) - Biocorp annonce la signature d'un contrat avec Roche Diabetes Care France, qui distribuera ainsi son dispositif connecte? Mallya, capteur intelligent pour stylo injecteur, aux pharmacies d'officine en France. Ce dispositif médical, réutilisable pendant deux ans et compatible avec la majorité des stylos d'injection d'insuline, jetables et réutilisables, collecte automatiquement la dose d'insuline délivrée avec une précision proche de 100%. Mallya sera dans le futur également intégré a? l'écosystème Roche Diabetes compose? de lecteurs de glycémie connectés (Accu-Chek Mobile, Accu-Chek Guide) et de solutions digitales destinées a? une meilleure prise en charge du patient.

Valeurs associées BIOCORP Euronext Paris 0.00%