Biocorp annonce sa certification au nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR)

(AOF) - Biocorp, société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, annonce avoir reçu le certificat UE d'assurance qualité de la production suivant le nouveau règlement pour les dispositifs médicaux (MDR) avec fonction de mesurage, non stériles, pour l’administration de médicaments. Ce nouveau règlement européen 2017/745, entré en application le 26 mai 2021, présente une évolution importante pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux dans l’intérêt des patients.

Eric Dessertenne, directeur général de Biocorp, a salué cette déclaration de conformité soulignant qu'à ce jour, près de 40% des demandes des fabricants de dispositifs ont été refusées. Cette certification a demandé plus d'un an de travail avec l'organisme notifié responsable de la certification, qui garantit aux clients la fourniture à long terme du produit et sécurise son approvisionnement.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.