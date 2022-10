Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biocorp: accord de collaboration avec Merck KGaA information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Biocorp indique avoir conclu avec Merck KGaA un accord pour le développement et la fourniture d'une version spécifique de son dispositif Mallya comme accessoire pour l'un des dispositifs d'administration de médicaments du groupe allemand.



Le dispositif ainsi développé gardera automatiquement la trace des doses injectées grâce à un horodatage et indiquera si le produit est correctement administré, ceci dans le but d'aider les patients à s'auto-injecter et les rassurer.



Merck KGaA versera jusqu'à cinq millions d'euros pour le développement au cours des trois premières années de collaboration et Biocorp pourrait obtenir des revenus supplémentaires qui devraient atteindre huit millions lors des cinq premières années suivant le lancement.





