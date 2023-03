Biocorp: accord avec HRA Pharma pour développer un nouveau dispositif médical

(AOF) - Biocorp, spécialiste des dispositifs médicaux connectés, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec la société pharmaceutique HRA Pharma, filiale du leader mondial des produits d’auto-médication, l'irlandais Perrigo. Cet accord porte sur le développement et l'industrialisation d'un dispositif médical innovant visant à soulager instantanément le patient et à accélérer la cicatrisation des lésions cutanées.

Après une étude de concept et de faisabilité réalisée par Biocorp, les deux parties ont conclu un accord de développement initial pour concevoir, tester et valider un dispositif en conformité avec les exigences du règlement européen MDR (Medical Device Regulation) et de la FDA (Food and Drug Administration), l'autorité américaine chargée de la santé.

Biocorp assurera l'industrialisation de ce nouveau dispositif et la qualification des services de fabrication, de remplissage et de conditionnement au sein de son usine d'Issoire (Puy-de-Dôme).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.