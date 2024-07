Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bio-UV: vers une activité 'plus soutenue' au second semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Bio-UV Group, un spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse pour le 1er semestre, mais promis une activité 'plus soutenue' pour le second.



Le groupe - qui a aussi recours à des technologies par ozone ou électrolyse de sel - a généré un chiffre d'affaires de 22,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 24,1 millions d'euros un an plus tôt.



'C'est en ligne avec nos attentes', réagissent les analystes d'Euroland. 'La division terrestre a bien résisté pour partiellement compenser le recul du maritime', expliquent-ils.



A la fin du mois de juin, le carnet de commandes de l'entreprise s'établissait à 9,5 millions d'euros, contre 8,9 millions d'euros l'an dernier à la même époque et 6,8 millions d'euros fin mai.



Fort de ce solide carnet de commandes, Bio-UV dit anticiper une activité plus soutenue au second semestre 2024 par rapport à 2023.



Le groupe indique par ailleurs que le flux de trésorerie disponible ('free cash-flow') dégagé au 1er semestre 2024 sera supérieur à celui du 1er semestre 2023 du fait de la récente poursuite de son désendettement.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Bio-UV progressait de presque 5% dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées BIO-UV GRP 2,07 EUR Euronext Paris +2,73%