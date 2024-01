Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bio-UV: retour à la croissance prévu en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le spécialiste du traitement de l'eau Bio-UV a déclaré vendredi prévoir un retour à la croissance en 2024 après avoir enregistré une nette baisse de son chiffre d'affaires en 2023.



La PME dit avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 43,1 millions d'euros l'an dernier, en repli de 16% par rapport à 2022, après la très forte croissance de l'activité (+54%, dont +16% en organique) réalisée en 2022.



L'entreprise a maintenu ses objectifs financiers pour 2023, à savoir une marge opérationnelle (Ebitda) à deux chiffres, une forte génération de free cash-flow un et endettement financier net réduit de plus de 3,5 millions d'euros.



Avec un carnet de commandes qui atteignait 10,5 millions d'euros à la mi-janvier, contre dix millions l'an dernier à la même époque, Bio-UV s'est fixé comme objectif de renouer avec la croissance organique en 2024 et d'améliorer sa rentabilité.



Suite à cette publication, les analystes d'Euroland ont renouvelé leur recommandation d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours de quatre euros.



'La valorisation du titre (...) offre un point d'entrée inédit depuis l'introduction en Bourse du groupe alors que ses fondamentaux ne nous semblent pas foncièrement détériorés', souligne la société de Bourse.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Bio-UV gagnait plus de 5% jeudi à la mi-journée.





