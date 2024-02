Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bio-UV: partenariat avec l'américain Pinnacle Ozone information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Bio-UV Group a annoncé mardi avoir conclu un accord de partenariat exclusif avec l'américain Pinnacle Ozone Solutions, dont il commercialisera les produits de traitement de l'eau à l'ozone en dehors des Etats-Unis.



Basé en Floride, Pinnacle fournit ses systèmes d'ozone aux marchés municipaux, aquacoles et industriels en Amérique du Nord.



Aux termes de l'accord, Bio-UV fabriquera sous licence et distribuera ses générateurs 'Qaudblock' en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.



Cette technologie brevetée doit permettre à Bio-UV Group d'augmenter la capacité de production des générateurs d'ozone à 30 kg/h et plus, soit un marché beaucoup plus vaste à l'international.



Bio-UV Group prévoit en conséquence d'accroître la capacité de production de son usine au Royaume-Uni, afin de livrer les produits Pinnacle à partir d'avril 2024.



Pinnacle continuera, de son côté, à se focaliser sur sur les marchés des Etats-Unis, du Canada et de l'Amérique latine.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Bio-UV Group grimpait de près de 6% après cette annonce.





Valeurs associées BIO-UV GRP Euronext Paris +2.08%