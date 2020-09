BIO-UV lance une augmentation de capital par placement privé d'environ 7 millions d'euros

(AOF) - BIO-UV Group a annoncé le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, d'un montant d'environ 7 millions d'euros. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth à Paris auprès d'Euronext.

Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411- 2 II du Code monétaire et financier.

Le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces précise que les fonds levés à travers cette augmentation de capital permettront principalement de saisir les opportunités de croissance externe visant à acquérir de nouvelles technologies propres notamment dans l'univers de la désinfection sans chimie, et d'accompagner l'amplification des actions commerciales et marketing.

Aussi, à l'horizon 2024, Bio-UV souligne que son ambition est de s'installer au sein des premières entreprises mondiales de désinfection sans chimie, avec l'objectif d'atteindre, par croissance organique, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, contre 20 millions en 2019 et 35 millions visés en 2020.

L'entreprise ajoute que cet objectif n'est pas susceptible d'être remis en cause par la non-réalisation de tout ou partie de l'augmentation de capital.

