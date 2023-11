Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bio-UV: l'offre éco-responsable lancée en Espagne information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 10:51









(CercleFinance.com) - Un après son lancement sur le marché français, Bio-UV Group a annoncé vendredi la commercialisation de son offre éco-responsable

1001Electrodes en Espagne.



Dans un communiqué, le spécialiste du traitement de l'eau explique que ce service permet aux piscinistes de recevoir une cellule compatible afin de donner une 'seconde vie' aux électrolyseurs de leurs clients.



L'objectif est de réduire l'empreinte écologique des utilisateurs en proposant de remplacer uniquement la pièce maîtresse du dispositif, à savoir l'électrode.



Les piscines au sel sont équipées d'une électrode qui garantit la désinfection de l'eau en transformant les molécules de sel en chlore naturel, mais la durée de vie de la cellule ne dépasse pas 10.000 heures en moyenne.



Pour s'adapter marché espagnol, l'entreprise dit avoir ajouté des références et des marques de cellules avec un catalogue qui comporte dorénavant 216 cellules différentes et 32 marques.



Un an après son lancement, BIO-UV assure que l'offre 1001Electrodes rencontre déjà un 'vif succès'.



Toutes ces annonces ont été faites à l'occasion du salon Piscina Wellness de Barcelone.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Bio-UV grimpait de plus de 8% vendredi.





