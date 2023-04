Bio-UV : forte progression de ses résultats en 2022

(AOF) - Concepteur d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets, Bio-UV affiche un EBITDA qui s'est établi à 7 millions d'euros en 2022, en progression soutenue de 77% par rapport à 2021. La marge d’EBITDA s'est encore améliorée à 13,7% sur l’exercice 2022, contre 11,7% en 2021. Son résultat d'exploitation, qui s'est élevé à 4,1 millions d'euros en 2022, a quadruplé par rapport à l'exercice précédent (1 million d'euro). Le groupe a enregistré un résultat net part du groupe de 2,4 millions d'euros, en progression de 251%, représentant une marge nette de 4,7% contre 2,1% un an plus tôt.

En 2022, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51,3 millions d'euros, en forte progression de 53%. Les activités Terrestres ont réalisé une croissance de 69%. Les activités Maritimes ont enregistré une progression annuelle de 31%.

Suite à ses bons résultats annuels, le Conseil d'administration de Bio-UV proposera aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 26 mai 2023, une distribution d'un montant de 0,06 euro par action en numéraire au titre de l'exercice 2022.

Quant à ses perspectives 2023, Bio-UV se fixe pour objectif initial de poursuivre sa dynamique de croissance rentable, avec une progression du chiffre d'affaires consolidé, tenant compte d'un fort effet de base au premier semestre pour la division Maritime, et une nouvelle amélioration visée de la marge d'EBITDA sur l'ensemble de l'exercice par rapport à 2021.

