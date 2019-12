Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bio-UV : en baisse, mais un analyste apprécie un partenariat Cercle Finance • 11/12/2019 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre Bio-UV Group recule ce mercredi de -3%, même si l'analyste EuroLand Corporate confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après la signature d'un partenariat stratégique en Chine. 'Bio-UV Group annonce avoir signé un accord majeur avec HCT (Hai Cheung Trading), un acteur Chinois spécialisé dans les équipements et les services pour l'industrie maritime. Ce partenariat vise à transférer à HCT l'assemblage et la production des pièces non-stratégiques de ses systèmes destinés au traitement des eaux de ballast en Asie', détaille le broker. 'Cette annonce, qui concrétise la stratégie de développement du Groupe en Asie, constitue une avancée commerciale pour Bio-UV Group, ainsi qu'un catalyseur de croissance intéressant pour les exercices à venir.' EuroLand Corporate confirme également son objectif de cours de 6 euros sur le titre.

Valeurs associées BIO-UV GRP Euronext Paris -4.07%