Bio-UV: deux réacteurs UV type RW livrés à Lunel

(CercleFinance.com) - Bio-UV Group annonce avoir livré à la Station d'épuration de Lunel (Hérault) deux réacteurs UV type RW équipés de lampes UV basse pression amalgame, qui désinfectent les eaux usées épurées pour garantir en permanence une eau conforme aux réglementations.



La désinfection par UV permet d'améliorer la qualité bactériologique de l'eau dans le respect de l'environnement mais permet aussi sa réutilisation dans le cadre de l'arrêté ministériel REUSE (réutilisation pour de l'irrigation).



Dans le cas de la STEP de Lunel, l'eau rejetée bénéficie d'un abattement de 4 logs sur les bactéries coliforme et E. Coli, offrant ainsi une eau également conforme aux normes de qualité de baignade avec un taux de MES de 15 mg/L.





