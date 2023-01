Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bio-UV: croissance de 54% en 2022, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - L'action Bio-UV, un groupe de traitement de l'eau, s'inscrit en hausse de plus de 3% jeudi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une chiffre d'affaires annuel en forte croissance.



Sur son exercice 2022, le spécialiste de la désinfection de l'eau

par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et oxydation, dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 51,5 millions d'euros, en progression de 54% par rapport à 2021.



A taux de change et périmètre constants, sa croissance organique s'est établie à 16% l'an dernier.



Fort de ce chiffre d'affaires supérieur à ses objectifs, Bio-UV dit prévoir un niveau de rentabilité 'élevé' au titre de l'exercice 2022, avec une marge d'Ebitda attendue au-delà de 15%, contre 11,7% en 2021.



Au 24 janvier dernier, son carnet de commandes s'établissait à 10 millions d'euros, dont 9,1 millions à livrer sur 2023.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland saluent la bonne publication du groupe, qui vient selon eux acter 'un changement de dimension' réussi et réitèrent leur recommandation d'achat avec un objectif de cours de sept euros.



Dans une étude sponsorisée par l'entreprise, Stifel renouvelle aussi son conseil d'achat, assorti d'une cible de 6,60 euros.





