Bio-UV: bien orienté après un accord avec Neptune Benson

(CercleFinance.com) - Bio-UV Group s'adjuge plus de 5% après l'annonce d'un accord mutuel, à l'amiable, avec Neptune Benson pour résoudre un différend qui a débuté en novembre 2018, résolution qui permet la vente sans restriction des produits de la société en Amérique du Nord.



'Le règlement a été obtenu grâce à une série de négociations constructives, démontrant l'engagement des deux sociétés à trouver une solution mutuellement', commente le fournisseur d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets.





Valeurs associées BIO-UV GRP 2,02 EUR Euronext Paris +6,77%