Binance, Tether et les cryptos de Trump dans le viseur du Sénat américain

Binance, Tether et les cryptos de Trump dans le viseur du Sénat américain

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal donne jusqu'au 4 janvier 2027 à Binance, Tether et deux sociétés crypto liées à Donald Trump pour transmettre des documents dans le cadre de plusieurs enquêtes. Faute de coopération, il menace de recourir à des mesures contraignantes.

Binance et Tether ont jusqu'au 4 janvier pour répondre

Binance, Tether et deux sociétés crypto liées à Donald Trump sont dans le viseur du Sénat américain. Le sénateur démocrate Richard Blumenthal leur réclame des documents dans le cadre de plusieurs enquêtes, sous peine de recourir à des mesures contraignantes.

Dans quatre lettres envoyées le 5 novembre, l'élu s'adresse à Binance, Tether, World Liberty Financial (WLFI), la société crypto de la famille Trump, et Fight Fight Fight LLC, à l'origine du memecoin TRUMP.

Les premiers documents sont attendus dès le 30 novembre, avant une échéance commune fixée au 4 janvier 2027. Faute de coopération, le sénateur pourrait envisager des assignations légales pour contraindre les entreprises à répondre.

Actuellement principal représentant démocrate de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat, Richard Blumenthal devrait en prendre la présidence en janvier, après la victoire de son parti aux élections de mi-mandat. Il disposerait alors de pouvoirs renforcés pour obtenir les informations réclamées.

Binance et Tether interrogés sur leurs liens présumés avec l'Iran

Binance est soupçonnée d'avoir facilité des transactions avec des entités liées à l'Iran et à la Russie. En février, Richard Blumenthal avait déjà interrogé la plateforme sur quelque 1,7 milliard de dollars de transferts suspects. Il l'avait relancée en avril, estimant que ses premières réponses pouvaient être trompeuses. Binance conteste ces accusations.

Tether, émetteur de l'USDT, premier stablecoin du marché avec environ 177 milliards de dollars en circulation, fait également l'objet de questions sur ses pratiques.

Dans un rapport publié le 28 septembre, les enquêteurs démocrates ont analysé 846 portefeuilles crypto sanctionnés ou visés par une saisie pour leurs liens présumés avec l'Iran. Selon leurs conclusions, 84 % utilisaient exclusivement ou presque l'USDT, qui jouerait un rôle majeur dans le contournement des sanctions américaines.

Tether rejette ces accusations. Son PDG, Paolo Ardoino, affirme que l'entreprise a gelé les adresses concernées en moyenne quatre semaines avant leur inscription sur les listes de sanctions.

Le sénateur s'intéresse aussi aux millions de dollars que Tether aurait versés à Nxum, une société cofondée par Bo Hines, ancien conseiller crypto de la Maison-Blanche.

Les activités crypto de Donald Trump également visées

L'enquête sur World Liberty Financial et Fight Fight Fight LLC, ouverte en mai 2025, porte notamment sur les investissements étrangers et de possibles conflits d'intérêts liés aux activités crypto de la famille Trump.

En juillet dernier, Richard Blumenthal avait déjà organisé un forum public consacré à ces sociétés. Plusieurs investisseurs du token TRUMP y avaient témoigné de pertes de plusieurs milliers de dollars.

Les nouvelles demandes de documents pourraient désormais faire franchir une étape à ces investigations, sans qu'aucune des accusations examinées ne constitue, à ce stade, une conclusion judiciaire.

Sources : Crypto Briefing , Cryptonews