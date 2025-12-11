 Aller au contenu principal
Billy Gifford, directeur général d'Altria, prendra sa retraite en mai ; Mancuso, directeur financier, lui succédera
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Altria MO.N a déclaré jeudi que le directeur général Billy Gifford, qui a dirigé le géant du tabac depuis 2020, prendra sa retraite en mai et sera remplacé par le directeur financier Salvatore Mancuso.

M. Gifford prévoit de rester consultant après son départ à la retraite jusqu'à la fin de l'année 2026 au moins.

La société a déclaré que Heather Newman, une initiée, succédera à Mancusco après la transition vers le poste le plus élevé.

Altria, qui tente de constituer un portefeuille d'alternatives au tabac pour compenser la perte des ventes de cigarettes, est confrontée à une surveillance réglementaire, à des poursuites judiciaires et à la concurrence des vapes non réglementées, provenant principalement de Chine, qui ont inondé le marché américain.

Le tabac, en particulier la marque phare Marlboro, représente toujours la majorité des revenus et des bénéfices d'Altria, mais il est en déclin aux États-Unis. Fin octobre, la société avait prévu un bénéfice annuel largement inférieur aux attentes du marché.

