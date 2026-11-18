** L'action de la société américaine de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O recule de 7,6% à 390,2 dollars peu après l'ouverture de la Bourse
** Le titre a brièvement atteint son plus bas niveau depuis mai
** Le cabinet de recherche activiste spécialisé dans la vente à découvert Fuzzy Panda révèle une position courte sur la société
** Fuzzy Panda affirme que BLLN fait l’objet d’une enquête non divulguée pour fraude au programme Medicaid du Tennessee, concernant des tests inutiles et des remboursements gonflés
** Elle affirme que BLLN pourrait se voir infliger plus de 1,2 milliard de dollars d’amendes au titre de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act)
** Fuzzy Panda affirme que BLLN plafonne les frais à la charge des patients sans vérifier leurs revenus, en s'appuyant sur des témoignages d'anciens employés et des argumentaires de vente enregistrés
** BLLN n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters
** Sur les 8 sociétés de courtage couvrant BLLN, 7 lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux, et 1 “conserver”; le cours cible médian s'établit à 129 dollars — données compilées par LSEG
** En tenant compte de l’évolution de la séance, BLLN affiche une hausse de près de 10% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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