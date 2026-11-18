BillionToOne chute après que Fuzzy Panda a révélé une position courte

** L'action de la société américaine de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O recule de 7,6% à 390,2 dollars peu après l'ouverture de la Bourse

** Le titre a brièvement atteint son plus bas niveau depuis mai

** Le cabinet de recherche activiste spécialisé dans la vente à découvert Fuzzy Panda révèle une position courte sur la société

** Fuzzy Panda affirme que BLLN fait l’objet d’une enquête non divulguée pour fraude au programme Medicaid du Tennessee, concernant des tests inutiles et des remboursements gonflés

** Elle affirme que BLLN pourrait se voir infliger plus de 1,2 milliard de dollars d’amendes au titre de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act)

** Fuzzy Panda affirme que BLLN plafonne les frais à la charge des patients sans vérifier leurs revenus, en s'appuyant sur des témoignages d'anciens employés et des argumentaires de vente enregistrés

** BLLN n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** Sur les 8 sociétés de courtage couvrant BLLN, 7 lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux, et 1 “conserver”; le cours cible médian s'établit à 129 dollars — données compilées par LSEG

** En tenant compte de l’évolution de la séance, BLLN affiche une hausse de près de 10% depuis le début de l’année