** La société de paiement Bill Holdings BILL.N a accepté d'être rachetée par TPG, en partenariat avec Corpay CPAY.N , pour un montant d'environ 6 milliards de dollars en espèces
** L'action BILL recule de 3,7 % à 61,7 dollars en pré-ouverture
** L'offre de 63,25 dollars par action représente une prime de 31 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de BILL sur 60 jours jusqu'au 16 novembre, avant l'annonce des négociations de rachat
** La finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2027
** Corpay investira 1,1 milliard de dollars pour acquérir environ un tiers du capital, avec une option d’achat du reste en 2030
** TD Cowen dégrade la note de BILL à « pondération sectorielle », estimant que l’offre par action est inférieure d’environ 15 % à sa valeur estimée en cas de retrait de la cote et limite le potentiel de hausse, tandis que la structure de l’opération laisse peu de place à une offre concurrente ou à une offre plus élevée
** Starboard Value, le principal actionnaire de BILL, a accepté de soutenir l’opération; le fonds activiste Elliott avait également fait pression en faveur d’une vente, la société étant confrontée à la concurrence de nouveaux rivaux
** Huit des 22 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 14 « conserver »; le cours cible médian est de 63 dollars – données LSEG
** À la clôture d'hier, l'action BILL affichait une hausse de 17,5 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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