Bill Holdings devrait faire l'objet d'un rachat de 6 milliards de dollars par un groupe mené par TPG ; le cours de l'action recule

** La société de paiement Bill Holdings BILL.N a accepté d'être rachetée par TPG, en partenariat avec Corpay CPAY.N , pour un montant d'environ 6 milliards de dollars en espèces

** L'action BILL recule de 3,7 % à 61,7 dollars en pré-ouverture

** L'offre de 63,25 dollars par action représente une prime de 31 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de BILL sur 60 jours jusqu'au 16 novembre, avant l'annonce des négociations de rachat

** La finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2027

** Corpay investira 1,1 milliard de dollars pour acquérir environ un tiers du capital, avec une option d’achat du reste en 2030

** TD Cowen dégrade la note de BILL à « pondération sectorielle », estimant que l’offre par action est inférieure d’environ 15 % à sa valeur estimée en cas de retrait de la cote et limite le potentiel de hausse, tandis que la structure de l’opération laisse peu de place à une offre concurrente ou à une offre plus élevée

** Starboard Value, le principal actionnaire de BILL, a accepté de soutenir l’opération; le fonds activiste Elliott avait également fait pression en faveur d’une vente, la société étant confrontée à la concurrence de nouveaux rivaux

** Huit des 22 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 14 « conserver »; le cours cible médian est de 63 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action BILL affichait une hausse de 17,5 % depuis le début de l'année