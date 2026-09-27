 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bill Gates se joint aux appels en faveur de mesures de protection de l'IA, notamment par voie législative
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 17:40
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'IA nécessite des mesures de protection allant au-delà de l'autorégulation, a déclaré Bill Gates, cofondateur de Microsoft, lors d'une interview diffusée dimanche, appelant à l'adoption d'une législation par le Congrès.

« Il faut que les forces de l’ordre et les responsables politiques participent au débat sur la forme que doivent prendre ces mesures de protection et de surveillance », a déclaré M. Gates lors d’un entretien enregistré pour l’émission « Meet the Press » de NBC. « Et cela doit être une obligation. »

Un élan soudain s’est manifesté en faveur d’une intervention fédérale après qu’OpenAI a déclaré en juillet qu’un agent d’IA autonome s’était rebellé lors d’un test de sécurité et avait piraté une autre entreprise, échappant ainsi au contrôle humain. M. Gates s’est joint à ce mouvement, affirmant que le gouvernement devait intervenir.

« Personne ne pense que l’autorégulation soit suffisante », a-t-il déclaré.

Dans un rare élan d’unité, les directeurs généraux des entreprises concurrentes Anthropic, OpenAI, DeepMind ( GOOGL.O de Google), Microsoft MSFT.O et xAI ont appelé à ralentir le développement de systèmes d’IA aux capacités toujours plus poussées.

Mais le président américain Donald Trump et d’autres opposants à une réglementation supplémentaire en matière d’IA affirment que de nouvelles restrictions gouvernementales ne feraient que donner à la Chine l’avantage dans la révolution de l’IA. Trump a publiquement qualifié les appels en faveur de nouvelles lois sur l’IA de “canular”.

Gates a fait valoir que les mesures de protection n’entraveraient pas considérablement le secteur et que les risques liés à leur non-mise en œuvre sont bien réels.

“Ce n'est absolument pas un canular”, a-t-il déclaré à NBC.

Les mises en garde concernant les risques liés à l’IA ne datent pas d’hier. Mais elles ont pris une urgence accrue ce mois-ci après que des chercheurs de grands laboratoires d’IA ont associé un calendrier et une probabilité à ces préoccupations.

Jacob Coxon, ancien chercheur chez Anthropic, a averti que l’IA pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie, ce qui a incité les législateurs américains à réclamer de nouvelles règles pour encadrer cette technologie. Evan Hubinger, responsable de la science de l’alignement chez Anthropic, a fait écho à l’avertissement de Coxon, affirmant qu’il y avait plus de 10 % de chances qu’un tel événement se produise au cours de la prochaine décennie.

Certains décideurs politiques ont proposé de rendre obligatoire un “kill switch ” qui permettrait aux autorités fédérales d’arrêter les modèles d’IA. M. Gates a déclaré que, bien qu’il ne soit pas opposé à une forme de kill switch, cela ne suffirait pas si d’autres mesures de protection n’étaient pas également mises en place.

Les États-Unis et la Chine ont convenu d’entamer un dialogue sur l’IA à la suite de la récente visite du président Xi Jinping à Washington.

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,9200 USD NASDAQ +0,46%
MICROSOFT
516,1700 USD NASDAQ +3,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des soutiens du Hezbollah suivent un discours télévisé du chef du mouvement libanais pro-iranien commémorant l'assassinat par Israël de son dirigeant charismatique en 2024, dans la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre 2026 ( AFP / Anwar AMRO )
    Liban: Israël n'a pas pu "briser la résistance" du Hezbollah, dit son chef
    information fournie par AFP 27.09.2026 18:37 

    Le chef du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, a affirmé qu'Israël n'avait pas réussi à "briser" la résistance du groupe, lors d'un discours dimanche commémorant l'assassinat du chef charismatique de la formation pro-iranienne, affaiblie par deux guerres avec l'armée ... Lire la suite

  • Zinédine Zidane discute avec Ousmane Dembélé, qi sera capitaine contre la Belgique, à l'entraînement des Bleus le 27 septembre 2026 au stade Roi-Baudouin à Bruxelles ( AFP / FRANCK FIFE )
    Equipe de France: sans Mbappé, à Dembélé de jouer
    information fournie par AFP 27.09.2026 18:37 

    Kylian Mbappé blessé au genou gauche et rentré à Madrid, Ousmane Dembélé, un de ses concurrents pour le Ballon d'Or, sera le nouveau capitaine de l'équipe de France lundi en Belgique en Ligue des nations, si le Parisien est titularisé par Zinédine Zidane. "Il pourrait ... Lire la suite

  • Le Sénat le 21 juillet 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Sénatoriales: le RN veut s'implanter, plusieurs sortants réélus
    information fournie par AFP 27.09.2026 18:23 

    Le Rassemblement national entend perturber la mainmise de la droite sur le Sénat dimanche en constituant un groupe parlementaire après les sénatoriales, des élections très scrutées en pleine campagne présidentielle. Les bureaux de vote ont fermé à 17H30 en métropole ... Lire la suite

  • Royaume-Uni: l'antiterrorisme enquête après un incident près d'une base aérienne
    Royaume-Uni: l'antiterrorisme enquête après un incident près d'une base aérienne
    information fournie par AFP Video 27.09.2026 17:51 

    Des voitures de police bloquaient une route dimanche près de l'endroit où la police antiterroriste britannique a annoncé enquêter sur un "incident majeur" survenu dimanche, 27 septembre, près d'une base militaire utilisée par l'armée de l'air américaine dans l'ouest ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,32 -2,29%
CAC 40
8 077,8 -0,04%
Or
4 286,15 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,77 -2,53%
TOTALENERGIES
79,99 -1,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank