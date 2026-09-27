Bill Gates se joint aux appels en faveur de mesures de protection de l'IA, notamment par voie législative

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L'IA nécessite des mesures de protection allant au-delà de l'autorégulation, a déclaré Bill Gates, cofondateur de Microsoft, lors d'une interview diffusée dimanche, appelant à l'adoption d'une législation par le Congrès.

« Il faut que les forces de l’ordre et les responsables politiques participent au débat sur la forme que doivent prendre ces mesures de protection et de surveillance », a déclaré M. Gates lors d’un entretien enregistré pour l’émission « Meet the Press » de NBC. « Et cela doit être une obligation. »

Un élan soudain s’est manifesté en faveur d’une intervention fédérale après qu’OpenAI a déclaré en juillet qu’un agent d’IA autonome s’était rebellé lors d’un test de sécurité et avait piraté une autre entreprise, échappant ainsi au contrôle humain. M. Gates s’est joint à ce mouvement, affirmant que le gouvernement devait intervenir.

« Personne ne pense que l’autorégulation soit suffisante », a-t-il déclaré.

Dans un rare élan d’unité, les directeurs généraux des entreprises concurrentes Anthropic, OpenAI, DeepMind ( GOOGL.O de Google), Microsoft MSFT.O et xAI ont appelé à ralentir le développement de systèmes d’IA aux capacités toujours plus poussées.

Mais le président américain Donald Trump et d’autres opposants à une réglementation supplémentaire en matière d’IA affirment que de nouvelles restrictions gouvernementales ne feraient que donner à la Chine l’avantage dans la révolution de l’IA. Trump a publiquement qualifié les appels en faveur de nouvelles lois sur l’IA de “canular”.

Gates a fait valoir que les mesures de protection n’entraveraient pas considérablement le secteur et que les risques liés à leur non-mise en œuvre sont bien réels.

“Ce n'est absolument pas un canular”, a-t-il déclaré à NBC.

Les mises en garde concernant les risques liés à l’IA ne datent pas d’hier. Mais elles ont pris une urgence accrue ce mois-ci après que des chercheurs de grands laboratoires d’IA ont associé un calendrier et une probabilité à ces préoccupations.

Jacob Coxon, ancien chercheur chez Anthropic, a averti que l’IA pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie, ce qui a incité les législateurs américains à réclamer de nouvelles règles pour encadrer cette technologie. Evan Hubinger, responsable de la science de l’alignement chez Anthropic, a fait écho à l’avertissement de Coxon, affirmant qu’il y avait plus de 10 % de chances qu’un tel événement se produise au cours de la prochaine décennie.

Certains décideurs politiques ont proposé de rendre obligatoire un “kill switch ” qui permettrait aux autorités fédérales d’arrêter les modèles d’IA. M. Gates a déclaré que, bien qu’il ne soit pas opposé à une forme de kill switch, cela ne suffirait pas si d’autres mesures de protection n’étaient pas également mises en place.

Les États-Unis et la Chine ont convenu d’entamer un dialogue sur l’IA à la suite de la récente visite du président Xi Jinping à Washington.