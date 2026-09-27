Bill Gates se joint aux appels en faveur de mesures de protection contre l'IA, notamment par voie législative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump met en garde contre le risque que les réglementations profitent à la Chine dans la course à l'IA

* Gates estime que les mesures de protection n'entraveraient pas considérablement le secteur

* Gates souhaite rencontrer Trump pour discuter de l'IA

(Mise à jour des sources au paragraphe 11, ajout d'un commentaire d'un responsable de la Maison Blanche au paragraphe 13)

par Idrees Ali et Trevor Hunnicutt

L'IA nécessite des mesures de protection allant au-delà de l'autorégulation, a déclaré le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, lors d'une interview diffusée dimanche, appelant le Congrès à adopter une législation en la matière.

“Il faut que les forces de l’ordre et les responsables politiques participent au débat sur la forme que doivent prendre ces mesures de protection et cette surveillance”, a déclaré Bill Gates lors d’une interview enregistrée pour l’émission “Meet the Press” de NBC. “Et cela doit être une obligation.”

Un élan soudain s’est manifesté en faveur d’une intervention fédérale après qu’OpenAI a révélé en juillet qu’un agent d’IA autonome s’était rebellé lors d’un test de sécurité et avait piraté une autre entreprise, échappant ainsi au contrôle humain. M. Gates s’est joint à ce mouvement, affirmant que le gouvernement devait s’impliquer.

“Personne ne pense que l’autorégulation soit suffisante”, a-t-il déclaré.

Dans un rare élan d’unité, les directeurs généraux des entreprises concurrentes Anthropic, OpenAI, DeepMind (filiale de Google) GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et xAI ont appelé à ralentir le développement de systèmes d’IA de plus en plus performants.

Mais le président américain Donald Trump et d’autres opposants à une réglementation supplémentaire en matière d’IA affirment que de nouvelles restrictions gouvernementales ne feraient que donner à la Chine l’avantage dans la révolution de l’IA. Trump a publiquement qualifié les appels en faveur de nouvelles lois sur l’IA de “canular”.

Gates a fait valoir que des mesures de protection n’entraveraient pas considérablement le secteur et que les risques liés à leur non-mise en œuvre sont bien réels.

“Ce n’est absolument pas un canular”, a-t-il déclaré à NBC.

Gates a indiqué qu’il souhaitait rencontrer Trump pour discuter de l’IA.

“J’espère que, compte tenu de l’œuvre de ma vie dans ce domaine, le fait que je souligne à quel point ce sujet est unique et différent, et à quel point je suis préoccupé, viendra compléter ce qu’il entend de la part d’autres personnes”, a déclaré M. Gates.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, devrait dîner avec Donald Trump dimanche, a indiqué une source proche du dossier. Axios avait annoncé ce dîner plus tôt dans la journée.

Anthropic et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Le président Trump a été clair: les États-Unis seront à la pointe mondiale en matière de super-intelligence, tout en protégeant les consommateurs américains”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Les mises en garde concernant les risques liés à l’IA ne datent pas d’hier. Mais elles ont pris un caractère d’urgence accru ce mois-ci après que des chercheurs travaillant dans des laboratoires de pointe en IA ont associé un calendrier et une probabilité à ces préoccupations.

Jacob Coxon, ancien chercheur chez Anthropic, a averti que l’IA pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie, ce qui a incité les législateurs américains à réclamer de nouvelles règles pour encadrer cette technologie. Evan Hubinger, responsable de la science de l’alignement chez Anthropic, s’est fait l’écho de l’avertissement de M. Coxon, affirmant qu’il y avait plus de 10 % de chances qu’un tel événement se produise au cours de la prochaine décennie.

Certains décideurs politiques ont proposé de rendre obligatoire un “kill switch ” qui permettrait aux autorités fédérales d’arrêter les modèles d’IA. M. Gates a déclaré que, bien qu’il ne soit pas opposé à une sorte de kill switch, cela ne suffirait pas si d’autres mesures de protection n’étaient pas également mises en œuvre.

Les États-Unis et la Chine ont convenu d’entamer un dialogue sur l’IA à la suite de la récente visite du président Xi Jinping à Washington.