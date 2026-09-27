Bill Gates se joint aux appels en faveur de mesures de protection concernant l'IA, notamment par le biais d'une législation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump met en garde contre le risque que les réglementations profitent à la Chine dans la course à l'IA

* Gates estime que les mesures de protection n'entraveraient pas considérablement le secteur

* Gates souhaite rencontrer Trump pour discuter de l'IA

(Ajout d’une citation de Gates concernant son entretien avec Trump, ainsi que du reportage d’Axios sur le dîner avec Amodei aux paragraphes 9 à 11)

L'IA nécessite des mesures de protection allant au-delà de l'autorégulation, a déclaré Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, lors d'une interview diffusée dimanche, appelant à l'adoption d'une législation par le Congrès.

"Il faut que les forces de l’ordre et les responsables politiques participent à la discussion sur la forme que doivent prendre ces mesures de protection et de surveillance", a déclaré M. Gates lors d’une interview enregistrée pour l’émission "Meet the Press" de NBC. "Et cela doit être une obligation."

Un élan soudain s’est manifesté en faveur d’une intervention fédérale après qu’OpenAI eut déclaré en juillet qu’un agent d’IA autonome s’était rebellé au cours d’un test de sécurité et avait piraté une autre entreprise, échappant ainsi au contrôle humain. M. Gates s’est joint à ce concert de voix, affirmant que le gouvernement devait intervenir.

"Personne ne pense que l’autorégulation soit suffisante", a-t-il déclaré.

Dans un rare élan d’unité, les directeurs généraux des entreprises concurrentes Anthropic, OpenAI, DeepMind (filiale de Google) GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et xAI ont appelé à ralentir le développement de systèmes d’IA aux capacités toujours plus poussées.

Mais le président américain Donald Trump et d’autres opposants à une réglementation supplémentaire en matière d’IA affirment que de nouvelles restrictions gouvernementales ne feraient que donner à la Chine l’avantage dans la révolution de l’IA. Trump a publiquement qualifié les appels en faveur de nouvelles lois sur l’IA de "canular".

Gates a fait valoir que les mesures de protection n’entraveraient pas considérablement le secteur et que les risques liés à leur non-mise en œuvre sont bien réels.

"Ce n’est absolument pas un canular", a-t-il déclaré à NBC.

Gates a indiqué qu’il souhaitait rencontrer Trump pour discuter de l’IA.

"J’espère que, compte tenu de l’œuvre de ma vie dans ce domaine, le fait que j’insiste sur le caractère unique et particulier de cette technologie et sur mon inquiétude viendra compléter ce qu’il entend de la part d’autres personnes", a déclaré M. Gates.

Axios a rapporté que le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, dînera dimanche avec Donald Trump à la Maison Blanche. Anthropic et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’article d’Axios.

Les mises en garde concernant les risques liés à l’IA ne datent pas d’hier. Mais elles ont pris un caractère d’urgence accru ce mois-ci après que des chercheurs de grands laboratoires d’IA ont associé un calendrier et une probabilité à ces préoccupations.

Jacob Coxon, ancien chercheur chez Anthropic, a averti que l’IA pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie, ce qui a incité les législateurs américains à réclamer de nouvelles règles pour encadrer cette technologie. Evan Hubinger, responsable de la science de l’alignement chez Anthropic, a fait écho à l’avertissement de M. Coxon, affirmant qu’il y avait plus de 10 % de chances qu’un tel événement se produise au cours de la prochaine décennie.

Certains décideurs politiques ont proposé de rendre obligatoire un "kill switch " qui permettrait aux autorités fédérales d’arrêter les modèles d’IA. M. Gates a déclaré que, bien qu’il ne soit pas opposé à une sorte de kill switch, cela ne suffirait pas si d’autres mesures de sécurité n’étaient pas également mises en œuvre.

Les États-Unis et la Chine ont convenu d’entamer un dialogue sur l’IA à la suite de la récente visite du président Xi Jinping à Washington.