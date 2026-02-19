Bill Gates annule son discours au sommet indien sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Bill Gates ne participera pas au sommet indien sur l'intelligence artificielle qui se tiendra jeudi à New Delhi pour y prononcer son discours d'ouverture, a annoncé la Fondation Gates.
