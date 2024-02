Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bilfinger: l'UE autorise l'acquisition de Stork Europe information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 12:38









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de plusieurs entités de Stork actives principalement en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas (Stork Europe) par Bilfinger d'Allemagne.



La transaction porte principalement sur la fourniture de services pour les équipements industriels, y compris l'installation et la maintenance.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés sur lesquels les sociétés sont actives.



L'opération notifiée a été examinée selon la procédure normale d'examen des concentrations.





Valeurs associées BILFINGER XETRA +7.36%