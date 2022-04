Bilendi vise les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026

(AOF) - En 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 44,1 millions d'euros, en hausse de 29,3% (+21,3% en organique et à taux de change constant), intégrant 2,3 millions de contribution de Respondi, intégrée globalement depuis le 1er décembre 2021. L'international (77% du CA) a été au cœur de cette performance avec un chiffre d'affaires de 33,9 millions d'euros (+30,5%, dont +22,2% en organique et à taux de change constant). En France (23% du CA), la dynamique a également été très favorable avec une activité de 10,2 millions, en progression de 25,6%.

Le nouvel ensemble intégrant Respondi, affiche ainsi un chiffre d'affaires proforma de 57,9 millions d'euros en 2021, dépassant, dès cette année, et avec deux ans d'avance, l'objectif de 50 millions que le Groupe s'était fixé pour 2023.

Le spécialiste du marketing digital a également enregistré un EBITDA de 9,5 millions d'euros, en progression de 51,8%, représentant une marge de 21,6%, ainsi qu'un bénéfice net de 4,8 millions d'euros, multiplié par 2,4 par rapport à 2020.

Bilendi se fixe désormais l'ambition d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros avec une marge d'EBITDA comprise entre 20% et 25%, combinant développement organique et nouvelles acquisitions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Médias : Disparition progressive de la presse gratuite et m utations de la presse régionale

La pandémie a lourdement affecté la presse gratuite, déjà en difficultés. Le premier titre à s’effondrer a été le quotidien Metro, qui a cessé sa parution en 2015. La crise sanitaire a entraîné une chute des dépenses publicitaires pendant plusieurs mois alors que le modèle économique de ces titres repose intégralement sur les recettes publicitaires. De plus, la désaffection des transports en commun, la généralisation du télétravail dans les entreprises ont encore renforcé le contexte défavorable. D’après les données de l'ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias), la presse gratuite d'information a connu une chute de sa diffusion de 54,3% en 2020, comparée à l'année 2019. Le seul rescapé est désormais le journal 20 Minutes (créé en 2002). Depuis le mois de juin 2021, son édition papier est distribuée trois jours par semaine. Après une chute de 38% de son chiffre d'affaires en 2020, il mise sur le numérique pour rebondir.

Quant à la La PQR (presse quotidienne régionale), elle multiplie les initiatives pour doper l'abonnement numérique, après avoir longtemps été épargnée par la crise de la diffusion de la presse grâce aux abonnements. D'après l'Observatoire de l'ACPM, la part des versions numériques sur internet (individuelles et par tiers) représente 57,3% de la diffusion de la presse quotidienne nationale, mais n'atteint que 10% pour les quotidiens régionaux. Pour fidéliser l'abonné numérique, plus volatil que celui du papier, les quotidiens régionaux élargissent leur offre de contenu. Ainsi cinq éditeurs (« Le Télégramme », « La Voix du Nord », « Sud-Ouest », « La Nouvelle République du Centre-Ouest », et « Ebra », filiale du Crédit Mutuel regroupant plusieurs titres) se sont alliés dans la télévision au sein d'une société, Territoires TV, pour mieux monétiser leurs audiences numériques.

Publicité : offensives dans le « retail media »

Ce segment du marché publicitaire consiste, pour les e-commerçants, à monétiser leurs espaces publicitaires en ligne et leurs données clients. Il bénéficie d’une forte croissance. Ces derniers mois, Havas et Publicis ont accéléré leur positionnement dans ce domaine. Ainsi Havas a lancé « Ad to Basket », une entité dédiée au « retail media ». Quant à Publicis, il a repris CitrusAd, une adtech australienne axée sur le « retail media » et essentiellement implantée aux Etats-Unis, pour plus de 100 millions de dollars. Cette opération permet à Publicis d'affiner sa connaissance des sites marchands, ce qui crédibilise son expertise auprès de ses clients . Enfin , Criteo, le groupe français axé sur la publicité en ligne lancé en 2005, s’est également lancé dans la consolidation du segment en reprenant une firme anglaise pour 380 millions de dollars.