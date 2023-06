Bilendi lance une plateforme d’études interactive soutenue par l'IA

(AOF) - Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour les études, élargit son offre avec une plateforme d'études innovante intégrant une technologie d'Intelligence Artificielle de pointe. L'outil bien connu Bilendi Discuss a été lancé dans une version encore plus complète pour répondre à toutes les exigences des études de marché. Le nouveau Bilendi Discuss, avec un environnement multicanal et alimenté par ChatGPT et son IA interne, est adapté aux besoins des chercheurs.

Ces chercheurs sont en quête d'un outil fluide et intuitif, permettant d'obtenir des informations plus approfondies et plus humaines.

Bilendi Discuss couvre une gamme complète d'applications, en particulier dans le domaine des études de marché qualitatives. Les participants à l'étude peuvent être interrogés soit en tête-à-tête via des applications de messagerie sociale, soit via un portail web collaboratif leur permettant d'interagir les uns avec les autres.

BARI (Bilendi Artificial Research Intelligence), l'intelligence artificielle de Bilendi, est construite sur des algorithmes internes innovants, une IA propriétaire et des techniques avancées d'ingénierie rapide pour ChatGPT développées par les experts de Bilendi. BARI automatise une grande partie du processus d'analyse, réduisant ainsi le temps et les coûts associés aux études qualitatives : en un seul clic, BARI fournit des résumés des résultats et permet d'analyser efficacement même de grands volumes de divers types de réponses (textes, images, audio, vidéos) - dans 20 langues différentes. BARI étaye son analyse en fournissant les verbatims correspondants, dont la pertinence est vérifiée, mais le contrôle final reste entre les mains du chercheur.

Bilendi Discuss fournit un back-office fluide - disponible en 10 langues - permettant au chercheur de mettre en place un projet en quelques clics. La modération et le suivi de groupes de participants, même importants, peuvent être effectués facilement et en temps réel.

