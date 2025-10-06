information fournie par AOF • 06/10/2025 à 17:58

Bilendi,Fermentalg, Obiz...l'agenda société France du jour

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Implanet

La société de technologies médicales annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable présentera ses résultats du premier semestre

Voyageurs du monde

Le spécialiste du tourisme signalera ses résultats du premier semestre.