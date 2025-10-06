 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 997,50
-1,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bilendi,Fermentalg, Obiz...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 06/10/2025 à 17:58

(AOF) - Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Implanet

La société de technologies médicales annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable présentera ses résultats du premier semestre

Voyageurs du monde

Le spécialiste du tourisme signalera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

BILENDI
19,6000 EUR Euronext Paris -2,49%
FERMENTALG
0,4960 EUR Euronext Paris +0,61%
IMPLANET
0,4100 EUR Euronext Paris -6,18%
OBIZ
3,7200 EUR Euronext Paris -1,59%
VOYAGEURS MONDE
158,0000 EUR Euronext Paris +0,64%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

