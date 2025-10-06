Bilendi,Fermentalg, Obiz...l'agenda société France du jour

(AOF) - Bilendi
Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.
Fermentalg
Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Implanet
La société de technologies médicales annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Obiz
La plateforme digitale de marketing relationnel responsable présentera ses résultats du premier semestre
Voyageurs du monde
Le spécialiste du tourisme signalera ses résultats du premier semestre.
