Bilan hebdomadaire positif pour les Bourses européennes

Ce fut l'opposé pour les valeurs technologiques qui ont de nouveau reculé, à l'image de Dassault Systèmes (-1,9%) et Capgemini (-3,5%).

Sur l'ensemble de la semaine, les valeurs bancaires ont profité de la hausse des rendements obligataires, à l'image de Crédit Agricole (+8,6%), Société Générale (+4,8%) et BNP Paribas (+3,8%).

(AOF) - Au lendemain d’une belle embellie, les Bourses européennes sont reparties à la baisse ce vendredi. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,61% à 6 559,99 points et l’EuroStoxx 50 a perdu 0,47% à 4 079,16 points. Toutefois, sur la semaine écoulée, ces indices enregistrent des gains respectifs de 0,65% et 1,05%. A l’approche de la mi-séance, vendredi, Wall Street évolue en ordre dispersé : le Dow Jones gagne 0,12% tandis que le Nasdaq Composite perd 0,17%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.