Bilan hebdo : les matières premières se sont de nouveau distinguées

(AOF) - Après le rebond de la semaine précédente, les marchés actions sont revenus à une réalité plus prosaïque à savoir l'évolution de la pandémie et son impact économique. Un scepticisme qui a permis aux actions de se maintenir peu ou prou à l'équilibre tandis que les obligations signaient la plus mauvaise performance de la semaine. C'est ce qu'a constaté Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les performances des différentes classes d'actifs la semaine passée.

Une fois n'est pas coutume, les matières premières s'octroient la seule hausse hebdomadaire grâce à deux tweets - prématurés - de Donald Trump relatifs à un possible accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite sur une baisse de production de pétrole, a ajouté la société de gestion.