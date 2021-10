Bilan hebdo : le won pénalisé par les craintes sur le ralentissement de la croissance chinoise

(AOF) - Le won a reculé de plus de 1,2% cette semaine, à moins de 1 183 wons pour un dollar. La devise sud-coréenne est pénalisée par les inquiétudes sur le ralentissement de la croissance en Chine, qui est le principal partenaire commercial de la Corée du Sud. La Banque centrale coréenne (BoK) n’a pas non plus soutenu le won, en maintenant son principal taux directeur à 0,75%. La reprise économique en cours et une inflation supérieure à l’objectif de la BoK devraient toutefois conduire l’institution à procéder à un tour de vis monétaire avant la fin de l’année.