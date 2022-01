Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bilan hebdo : le réal brésilien monte de 1,9 % face au dollar information fournie par AOF • 14/01/2022 à 17:35



(AOF) - Cette semaine, le réal brésilien a progressé de 1,9% à 0,1807 dollar pour un réal. La devise brésilienne a même touché un plus haut d’un mois. L’inflation a atteint 10,06% au Brésil en 2021. Un tel niveau n’avait pas été vu depuis 2015. Il se révèle, de plus, bien supérieur au corridor cible de la Banque centrale du Brésil (entre 2,25 % et 5,25%) et devrait donc inciter l’institution à accélérer le rythme de ses hausses de taux.