Bilan hebdo : le dollar se raffermit contre l’euro

(AOF) - La devise américaine a progressé d'un peu moins de 0,9% cette semaine contre la monnaie unique, 1 euro permettant d’obtenir 1,061 dollar en fin d'après-midi. Elle a été notamment soutenue mercredi par l’annonce de la création de 235 000 postes dans le secteur privé en décembre aux Etats-Unis, selon l’enquête ADP. Le dollar a cependant cédé une partie de ses gains vendredi du fait du ralentissement surprise de la croissance des salaires et de la contraction inattendue du secteur américain des services en décembre.

