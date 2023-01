Bilan hebdo : le cuivre au plus haut depuis juin 2022

(AOF) - Le cours du cuivre a dépassé jeudi les 9 000 dollars la tonne pour atteindre 9 174 dollars, son niveau le plus élevé depuis 7 mois. Il est soutenu par la décision de la Chine de mettre un terme à sa politique zéro-covid. Si cette décision va peser à court terme sur l’économie chinoise, les investisseurs s’attendent à ce qu’elle permette ensuite une reprise plus durable. Le métal rouge est sensible à toute information à propos de la conjoncture de la Chine, qui est responsable de plus de la moitié de sa consommation mondiale.