Bilan hebdo : le Bitcoin au plus haut depuis décembre 2021

(AOF) - La plus célèbre des cryptomonnaies a dépassé brièvement les 49000 dollars jeudi, soit son niveau le plus élevé depuis plus de 2 ans, au lendemain de la décision de la SEC d’autoriser les ETF Bitcoin. Les demandes de plusieurs grands noms de la gestion d’actifs, dont BlackRock, Fidelity et Invesco, ont été acceptées. Le bitcoin a bondi de plus de 70% au cours des 3 derniers mois dans l'anticipation d'une telle autorisation de la Sec. Elle devrait favoriser les investissements dans cette cryptomonnaie aussi bien de la part des particuliers que des institutionnels.

Au cours de la première journée, les nouveaux ETF Bitcoin ont enregistré plus de 4 milliards de dollars d'échanges, note JPMorgan.