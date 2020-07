Bilan hebdo : la semaine a été apathique sur le marché des changes

(AOF) - En dépit du regain d'enthousiasme des investisseurs, la semaine dernière a été apathique sur le marché des changes où le dollar n'a pratiquement pas bénéficié des bons chiffres de l'emploi. C'est ce qu'a noté Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les marchés de change. Parallèlement, la livre a quelque peu souffert de la rupture des négociations relatives aux Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a ajouté Fidelity International. Depuis janvier, l'euro s'apprécie de 5,92 % face à la devise anglaise et recule de -0,09 % face au dollar.