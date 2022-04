Bilan hebdo : la roupie srilankaise au plus bas historique

(AOF) - Cette semaine, la roupie srilankaise a touché un plus bas historique à 298,50 roupies pour un 1 dollar. Le Sri Lanka est confronté à une grave crise économique, marquée par des pénuries de produits de première nécessité, de nombreuses coupures de courant et une inflation galopante (+18,8% en mars). Une situation qui a conduit des centaines de manifestants a tenté de prendre d'assaut la résidence du président dans la nuit de jeudi à vendredi. En réaction, la capitale du pays a été placée sous haute sécurité.

