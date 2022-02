Bilan hebdo : la couronne suédoise au plus bas face à l’euro depuis septembre 2020

(AOF) - Cette semaine, la couronne suédoise a atteint son seuil le plus bas depuis 17 mois, à 10,67 couronnes pour 1 euro. La devise a pâti du maintien par la banque centrale suédoise d’une politique monétaire très accommodante. La Riksbank a en effet laissé son taux directeur inchangé à 0% et indiqué qu’il ne devrait pas être relevé avant le premier semestre 2024. Les économistes attendaient un tour de vis monétaire dès cette année, alors que l’inflation a atteint 3,9% en décembre, soit son plus haut niveau depuis octobre 2008.