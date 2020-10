Bilan hebdo : l'aversion au risque a affecté particulièrement les marchés actions

(AOF) - La semaine passée, les mêmes facteurs d'inquiétude ont continué de désorienter les marchés. C'est ce qu'a expliqué Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les performances des différentes classes d'actifs. Les pourparlers liés aux négociations sur le second plan de relance aux États-Unis ainsi que la dégradation sanitaire en Europe et dans le monde alimentent l'aversion des investisseurs pour le risque et particulièrement pour les actions, a indiqué la société de gestion. Cette tendance n'a pas profité pour autant au compartiment obligataire.

Celui-ci reste néanmoins en tête du palmarès annuel avec un gain de 3,27 % suivi par les actions (-0,54 %) et les matières premières (-13,40 %).